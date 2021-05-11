Израильские военные сообщили, что из сектора Газа по территории страны было выпущено 150 ракет

Десятки из них перехвачены. Информации о разрушениях нет. Ранее сообщалось об одном пострадавшем от взрыва. Военные заявили, что Израиль начинает волну ударов. Премьер Беньямин Нетаньяху пообещал боевикам возмездие. Палестинская сторона сообщает, что в секторе Газа убиты 20 человек, в том числе дети. Конфликт обострился из-за столкновений в Иерусалиме, которые вспыхнули из-за решения суда о выселении нескольких палестинских семей.

Между тем, командование Армии обороны Израиля заявило, что рассматривает возможность проведения сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post.