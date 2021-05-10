На сайте Кремля сообщается, что некоторые участники хоккейного матча с Владимиром Путиным были на карантине

Это, в частности, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. В разговоре с президентом России глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что их встретил в отеле. В команде с Путиным также играли министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее СМИ неоднократно писали, что участникам встречи с Путиным приходится отбывать двухнедельный карантин в отеле. Как передает «Интерфакс», команда президента победила в матче Ночной хоккейной лиги со счетом 13: 9, причем 8 шайб забил Путин. Перед матчем он наградил известного в прошлом хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.
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