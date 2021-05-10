Президент США заявил об отсутствии свидетельств причастности России к остановке крупнейшего трубопровода

При этом Джо Байден отметил, что по некоторым данным, вымогавшие деньги киберпреступники находятся в России. Байден добавил, что встретится с Владимиром Путиным, передает агентство Reuters. Этим вечером в ФБР подтвердили, что за взломом стоит кибергруппировка Darkside. Ранее СМИ писали, что среди ее членов русскоговорящие хакеры.

