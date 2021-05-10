В московском метро был ранен ножом полицейский

Как сообщили изданию РБК в столичном управлении МВД, в сотрудника ведомства метнул кухонный нож уборщик.

Издание Московский комсомолец уточняет, что инцидент произошел утром на станции метро Бульвар Рокоссовского, когда старший сержант зашел в комнату для приема пищи, где проводился инструктаж для сотрудников.

Полицейский получил рану бедра, подозреваемый задержан.

