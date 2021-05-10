В футбольном клубе «Спартак» сообщили о нападении на своего директора по связям с общественностью Антона Фетисова

Он чувствует себя стабильно, сказали агентству РИА Новости в пресс-службе команды. Газета «Спорт-экспресс» пишет, что Антон Фетисов находится в реанимации после избиения. Подробности инцидента пока неизвестны. Этим вечером «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 2:1.