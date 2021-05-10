Корабль США сделал 30 предупредительных выстрелов, чтобы отогнать иранские военные катера

Об этом сообщили в Пентагоне. Представитель ведомства Джош Кирби сказал, что 13 катеров сблизились на расстояние до 450 м с группой из шести американских кораблей, которые сопровождали в Ормузском проливе подлодку с крылатыми ракетами. После того, как корабль береговой охраны открыл огонь из пулемета, катера отошли на безопасное расстояние.

