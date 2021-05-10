Об этом сообщили в Пентагоне. Представитель ведомства Джош Кирби сказал, что 13 катеров сблизились на расстояние до 450 м с группой из шести американских кораблей, которые сопровождали в Ормузском проливе подлодку с крылатыми ракетами. После того, как корабль береговой охраны открыл огонь из пулемета, катера отошли на безопасное расстояние.
Корабль США сделал 30 предупредительных выстрелов, чтобы отогнать иранские военные катера
Об этом сообщили в Пентагоне. Представитель ведомства Джош Кирби сказал, что 13 катеров сблизились на расстояние до 450 м с группой из шести американских кораблей, которые сопровождали в Ормузском проливе подлодку с крылатыми ракетами. После того, как корабль береговой охраны открыл огонь из пулемета, катера отошли на безопасное расстояние.