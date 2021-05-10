В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 20 палестинцев, утверждает телеканал «Аль-Арабия»

По его информации, среди жертв есть дети. Армия Израиля заявила, что этим вечером из сектора Газа палестинские боевики выпустили 45 ракет, большая часть упала в открытой местности или была перехвачена. Известно об одном пострадавшем. Тем временем, в Восточном Иерусалиме сейчас, по информации палестинских СМИ, полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ в отношении протестующих против выселения нескольких палестинских семей. На днях в столкновениях пострадали около 300 человек. .