Полмиллиона жителей Донбасса, получивших право участвовать в выборах, проголосуют за «Единую Россию» – политолог

Полмиллиона жителей Донбасса, получивших право участвовать в выборах, проголосуют за «Единую Россию». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Эти полмиллиона пойдут в копилку Единой России. Во-первых, там будут считать голоса местные счетные комиссии, которые, конечно, подотчетны и подвластны руководителям республик и, во-вторых, потому что значительная часть населения действительно искренне надеется на поддержку со стороны Владимира Путина и «Единой России». Основная трудность в том, что это совершенно никаким образом не может быть проконтролировано. Это даже еще хуже, чем голосование в Чечне. Так что можно поздравить «Единую Россию» с приобретением еще полмиллиона голосов на осенних выборах», — сказал он.

Полмиллиона граждан России, живущих в Донбассе, смогут участвовать в выборах в Госдуму, — сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он также подчеркнул, что не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от места проживания, был бы поражен в политических правах. Речь идет о жителях самопровозглашенных республик на востоке Украины, которым выдали российские паспорта. А.Турчак добавил, что «Единая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве с «Союзом добровольцев Донбасса». По его словам, это позволит добровольцам активно участвовать во внутриполитической жизни России.