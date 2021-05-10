Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский извинился перед всеми, кто его искал в лесу

По его словам, это был несчастный случай.

По сведениям издания База, Мураховский уехал охотиться в лес на квадроцикле, врезался в березу, потерялся, а затем, спустя почти трое суток, сам вышел к людям.

Ранее Мураховский был главным врачом в Омской больнице, куда доставили после отравления политика Алексея Навального. Мураховский утверждал, что состояние Навального вызвано резким понижением сахара в крови и был против транспортировки пациента в Берлин.

