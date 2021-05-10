Армия обороны Израиля объявила о десятках ракет, выпущенных из сектора Газа

В ответ Израиль начал атаковать объекты движения ХАМАС.

Сирены воздушной тревоги сегодня звучали в Иерусалиме, Ашкелоне и Сдероте. Военные сообщили, что по Израилю было выпущено 45 ракет, большинство упали на открытой местности, несколько перехватила система противовоздушной обороны. Одна ракета попала в гражданский автомобиль, легко ранив человека. Серия ракетных ударов была нанесена по Тель-Авиву, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на палестинские СМИ. В ответ на обстрелы, ответственность за них взяло боевое крыло движения ХАМАС, Армия обороны Израиля атаковала военные объекты палестинцев. Беспилотник нанёс удар по одному из высокопоставленных представителей движения и нескольким боевикам, сказали израильские военные. Палестинские СМИ утверждают, что под ударами израильтян погибли 20 человек, включая девятерых детей. Премьер Израиля, несмотря на это, дал понять: ответ будет жёстким. Тем временем возле мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, где с пятницы продолжаются столкновения палестинцев и израильской полиции, произошёл пожар. Его по версии издания Аль-Кудс вызвали светошумовые гранаты, брошенные силовиками. По данным газеты Times Of Israel к пожару привели фейерверки, брошенные неизвестными в сторону Храмовой горы.

В ходе столкновений ранения по данным Палестинского красного креста получили более трёхсот человек. К беспорядкам привели попытки властей Израиля выселить несколько палестинских семей из домов в Восточном Иерусалиме.