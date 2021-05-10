Американская компания Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России

Корпорация оспаривает штраф в 12 миллионов долларов, которые наложило ведомство по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке Основанием для штрафа стала жалоба на Apple от компании «Лаборатория Касперского». Иск начнет рассматривать арбитражный суд Москвы 21-го июня, — передает ТАСС.

