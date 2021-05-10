Президент Армении Армен Саркисян назначил досрочные парламентские выборы на 20-е июня, — сообщили в его пресс-службе. Эту дату называл еще в конце апреля премьер-министр Никол Пашинян, который тогда подал в отставку.

Парламент Армении ранее сегодня был распущен, поскольку, согласно ранее достигнутой договоренности, дважды не выбрал нового премьер-министра.

