На фоне столкновений в восточном Иерусалиме вспыхнул пожар возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе

По информации израильской полиции, здание не пострадало. Предполагается, что огонь вспыхнул из-за того, что неизвестные запустили в сторону Храмовой горы фейерверки. В то же время палестинские СМИ утверждают, что пожар возник из-за применения силовиками в столкновениях с палестинцами свето-шумовых гранат.

В армии страны сообщили, что этим вечером из Сектора Газа по городам Израиля были выпущены 45 ракет. Известно об одном пострадавшем. По данным палестинских СМИ, в результате ответных ударов погибли 9 человек.

