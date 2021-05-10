Президент США Джо Байден, как передает агентство Reuters, сказал, что встретится с Владимиром Путиным

По словам Байдена, нет свидетельств причастности России к хакерской атаке, которая привела к остановке крупнейшего в США трубопровода. При этом Байден отметил, что по некоторым данным, вымогавшие деньги киберпреступники находятся в России.

Этим вечером в ФБР подтвердили, что за взломом стоит кибергруппировка Darkseid. Ранее СМИ писали, что среди ее членов русскоговорящие хакеры.

