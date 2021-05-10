В индийской реке Ганг обнаружено около 150 тел умерших, предположительно от коронавируса

Как пишет газета «Таймс оф Индия», тела, вероятно, сбросили родственники из бедных семей, у которых нет средств на оплату кремации в соответствии с обрядами индуизма. В публикации поясняется, что такие люди верят, что священные воды реки очистят тело и покойный получит хорошее перерождение. В то же время местные жители напуганы и требуют от властей немедленно принять меры.

В Индии за последние сутки умерли от коронавируса свыше 3700 человек, заразились почти 370 тысяч. Это максимальный показатель во всем мире.

