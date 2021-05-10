Министр здравоохранения Омской области, которого искали в лесу три дня, назвал произошедшее несчастным случаем

Александр Мураховский сказал, что только сегодня понял, что его искала целая армия людей и извинился перед ними за то, что они не смогли отметить 9-е мая.

Мураховский уехал охотиться в лес на квадроцикле, врезался в березу, потерялся, а затем сам вышел к людям. По сведениям издания База, за трое суток он прошел по лесу 45 километров.

Ранее Мураховский был главным врачом в Омской больнице, куда доставили после отравления политика Алексея Навального. Мураховский утверждал, что состояние Навального вызвано резким понижением сахара в крови и был против транспортировки пациента в Берлин.

