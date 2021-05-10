В заявлении МИДа России говорится, что Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу осудили выселение палестинцев в Иерусалиме, что стало поводом для беспорядков, в которых пострадали около 300 человек.
Этим вечером по городам Израиля из Сектора Газа были выпущены 45 ракет, — сообщили в израильской армии. Известно об одном пострадавшем. По данным палестинских СМИ в результате ответного удара в Секторе Газа погибли 9 человек, включая трех детей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как сообщили в его канцелярии, сегодня позвонил главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и лидеру радикального движения «Хамас».
Главы МИД России и Турции выразили серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильского конфликта
В заявлении МИДа России говорится, что Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу осудили выселение палестинцев в Иерусалиме, что стало поводом для беспорядков, в которых пострадали около 300 человек.