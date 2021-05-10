Владимир Путин забил 8 шайб в матче Ночной хоккейной лиги. Команда президента выиграла в Сочи со счетом 13:9

На сайте Кремля приводится диалог Владимира Путина с президентом международной федерации хоккея Рене Фазелем, в котором Фазель говорит, что встретил некоторых членов команды Путина, в том числе Павла Буре и Вячеслава Фетисова в отеле на карантине.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что участникам встреч с Владимиром Путиным приходится отбывать двухнедельный карантин.

