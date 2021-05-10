Один из руководителей «Единой России» присутствовал на церемонии открытия памятника «Павшим героям» в Донецке, — об этом сообщает РИА Новости. До этого секретарь генсовета партии Андрей Турчак объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса. Им руководит бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай. Турчак добавил, что полмиллиона жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, .смогут проголосовать уже в сентябре на выборах в Госдуму.

