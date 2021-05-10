Глава европейской дипломатии заявил, что все страны ЕС не хотят обострять отношения с Россией. Так Жозеп Боррель ответил на вопрос, намерен ли Евросоюз, по просьбе Чехии, высылать коллективно российских дипломатов. Боррель отметил, что главы МИД 27 стран ЕС на словах выразили солидарность с Чехией и Болгарией и отметил, что отношения с Россией будут рассмотрены на саммите ЕС 25-го мая, — передает ТАСС.