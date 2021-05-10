По данным Армии Израиля, по городам страны из Сектора Газа сегодня были выпущены более 45 ракет

Шесть из них по Иерусалиму. Военные отметили, что в последний раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. В армии подчеркнули, что рассматривают такую атаку как очень серьезную и не оставят ее без ответа.

Как передают израильские СМИ, часть ракет упала в открытой местности или была перехвачена. Пока есть информация об одном пострадавшем в Израиле. Палестинские СМИ утверждают, что в результате ответных атак в Секторе Газа погибли девять человек, включая трех детей.

Ситуация в регионе обострилась после того, как суд в Израиле постановил выселить несколько палестинских семей.