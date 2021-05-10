Ассоциация генпрокуроров США попросила Facebook не запускать детскую версию Instagram

В обращении к основателю соцсети Марку Цукербергу говорится, что компания не отвечает на потребности, а создает ее. В письме выражается уверенность, что новая платформа нанесет детям вред и говорится, что для этого есть бесчисленное множество причин.

Как сообщается на сайте организации, свои подписи под обращением поставили 44 генпрокурора разных штатов. Сейчас политика компании запрещает использовать Instagram лицам младше 13-ти, хотя на практике дети вполне могут это делать.

