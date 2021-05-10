Reuters: Евросоюз пока получил от компании AstraZeneca менее 50 миллионов доз вакцины из обещанных 300

Евросоюз, как узнало агентство Reuters, пока получил от компании AstraZeneca менее 50 миллионов доз вакцины из обещанных 300. Контракт рассчитан до конца июня. По информации агентства, ранее Еврокомиссия решила его не продлевать на второе полугодие.

В апреле власти ЕС подали в суд на британско-шведского производителя вакцины от коронавируса из-за невыполнения контрактов.

