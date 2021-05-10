Французские военные опубликовали второе за месяц обращение к властям об угрозе гражданской войны

В нем говорится, что в стране возникли целые районы религиозных общин, для которых Франция лишь объект презрения и ненависти. Письмо появилось накануне вечером на сайте ультраконсервативного журнала Valeurs actuelles. Согласно размещенному счетчику, обращение подписали почти 150 тысяч человек. Это и предыдущее письмо резко раскритиковали в правительстве страны.

