В Белом доме не подтвердили сведения о возможной причастности России к остановке крупнейшего в США трубопровода

В администрации Джо Байдена отметили, что хакерскую атаку осуществили уголовные элементы, а не страна, — передают российские информагентства.

Тем временем, в ФБР подтвердили, что к взлому компьютерных систем причастна группировка Darkseid. Аналитики в СМИ считают, что она может состоять из русскоязычных хакеров.

Из-за остановки трубопровода Министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в нескольких штатах