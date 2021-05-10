Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 45 ракет по Израилю — армия

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за последние два часа более 45 ракет по Израилю. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля

Джонатан Конрикус.

«Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС), не менее шести из них — по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьезную и не оставит такой тип

нападения без ответа. ХАМАС несет ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа», — сказал Конрикус. Президент Турции, как сообщили в его канцелярии, назвал действия Израиля в отношении палестинцев террором. Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает ТАСС. В столкновениях на днях пострадали несколько сотен палестинцев. Волнения вспыхнули из-за решения суда выселить несколько палестинских семей.