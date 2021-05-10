Матч Ночной хоккейной лиги завершился со счетом 13:9 в пользу команды Владимира Путина

Как передает Интерфакс, президент забил восемь шайб, причем первую – на 29-й секунде с подачи известного в прошлом хоккеиста Павла Буре. Перед началом матча в Сочи Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.