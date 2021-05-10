Единственным кандидатом, как и в первый раз, был Никол Пашинян. Он ушел в отставку с поста премьер-министра в конце апреля, чтобы в стране были назначены досрочные парламентские выборы. Ожидается, что они состоятся 20-го июня.
Парламент Армении второй раз не выбрал премьер-министра и теперь должен быть, согласно Конституции, распущен
Единственным кандидатом, как и в первый раз, был Никол Пашинян. Он ушел в отставку с поста премьер-министра в конце апреля, чтобы в стране были назначены досрочные парламентские выборы. Ожидается, что они состоятся 20-го июня.