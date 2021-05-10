Палестинская газета «Аль-Кудс» утверждает, что в результате удара Израиля по Сектору Газа погибли трое детей

Из палестинского анклава по Иерусалиму были выпущены этим вечером семь ракет. Одна из них попала в автомобиль. Как сообщили в израильской армии, пострадавший доставлен в госпиталь.

На днях в результате столкновений в Иерусалиме пострадали около 300 палестинцев. Поводом для беспорядков стало решение суда выселить несколько палестинских семей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что власти Израиля должны извиниться перед палестинцами.

