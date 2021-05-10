Министра здравоохранения Омской области извинился перед участниками его поисков

Министра здравоохранения Омской области и бывший главврач больницы, куда после отравления привезли Алексея Навального, извинился перед участниками его поисков.

Чиновнику за эти дни пришлось ночевать в вагончике и даже спать под берёзой, пишет издание Baza. От друзей Александр Мураховский, который поехал на охоту, отстал в пятницу после того как наехал на квадроцикле на дерево. Он отошёл от мотовездехода, сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Рация не работала. Тогда глава Минздрава Омской области пошёл, как пишет издание куда глаза глядят. Он нашёл вагончик, где растопил буржуйку и вскипятил чайник. Так провёл первую ночь. Мураховский блуждал по лесам почти трое суток. Ему повезло, что он избежал встречи с медведем, отмечает Baza. Сегодня Мураховский вышел из леса, его заметили полицейские в одной из деревень Омской области, чиновник поблагодарил всех за поиски и извинился за то, что доставил проблемы.

Глава минздрава региона прошёл около 50 километров от места, где оставил квадроцикл, пишет издание. Напомню, перед тем как занять эту должность Мураховский руководил больницей, куда Алексея Навального доставили в августе прошлого года после отравления в Томске. Его критическое состояние, как уверял главврач, может быть связано с нарушением обмена веществ. Он также говорил, что политика не надо везти на лечение в Берлин.

По данным Базы Мураховского могли найти намного раньше. Министр рассказал, что видел над собой пролетающий вертолёт. Однако спасатели не заметили, что он махал им руками. Чиновник по данным ряда интернет-изданий отдыхал с местным бизнесменом, фирмы которого получили госконтракты на 2 миллиарда рублей.