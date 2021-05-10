Школьница в Петербурге сообщила, что ее родителей вызвали в ФСБ из-за того, что она организовала встречу активистов

Их спрашивали, оказывают ли на нее воздействие какие-либо западные спецслужбы, рассказала Дарья Хейкинен в своем аккаунте в соцсети «TikTok».

Как передает портал ОВД-Инфо, в ФСБ родителям девушки пообещали, что после школы ей будут закрыты двери даже в ПТУ.