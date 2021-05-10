Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра

республики единственного кандидата — и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент «Интерфакса».

В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не

избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся 3 мая.

Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового

парламента.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных

парламентских выборов.

Официально дату голосования на внеочередных парламентских выборах назначит

президент Армении.

Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.