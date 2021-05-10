Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра
республики единственного кандидата — и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент «Интерфакса».
В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не
избирает премьер-министра.
Первый этап голосования состоялся 3 мая.
Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового
парламента.
Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных
парламентских выборов.
Официально дату голосования на внеочередных парламентских выборах назначит
президент Армении.
Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.
Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права
Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра