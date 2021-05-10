Владимир Путин сегодня заявил, что в России от коронавируса прививку сделали 21,5 миллиона человек

Президент назвал результаты вакцинации очень хорошими. Но не уточнил, идет ли речь о тех, кто получил два укола, или только один.

Между тем, четыре дня назад вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что обе дозы вакцины получили 9,4 миллиона человек, а только первую дозу 13,4 миллиона россиян.