Путин наградил известного в прошлом хоккеиста Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Президент Владимир Путин наградил известного в прошлом хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Глава государства вручил ему награду на льду перед началом матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, — передает ТАСС.

Как отмечает Интерфакс, затем началась игра и Путин забил первую шайбу на 29-й секунде с подачи Павла Буре. В качестве судьи матч обслуживает президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

