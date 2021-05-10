В Индии, среди переболевших коронавирусом, началась вспышка грибковой инфекции, из-за которой удаляют глаза, — об этом сообщает британская медиакомпания ВВС со ссылкой на врачей. Участившиеся случаи мукормикоза медики объясняют тем, что у пациентов оказывается сильно ослаблен иммунитет, в том числе из-за приема определенных лекарств, которые назначают при лечении коронавирусной инфекции.