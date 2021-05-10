Из палестинского Сектора Газа в сторону Иерусалима были выпущены до шести ракет, — сообщает издание Таймс оф Израэл.

Ответственность за обстрел взяло на себя радикальное движение Хамас , которое потребовало до 18 часов очистить от израильских сил безопасности Храмовую гору и арабский квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Запуск ракет сопровождался сигналами ракетной тревоги в Иерусалиме

Ранее в Иерусалиме вспыхнули столкновения, в которых пострадали около 300 палестинцев. Поводом стало решение суда выселить ряд палестинских семей.

