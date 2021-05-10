В Британском парламенте начали расследование финансирования новогоднего отпуска премьер-министра Бориса Джонсона

В Британском парламенте подтвердили, что начали расследование финансирования новогоднего отпуска премьер-министра Бориса Джонсона.

До сих пор не понятно, кто именно платил около 20 тысяч долларов за поездку Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс на остров Мюстик в Карибском море в начале января прошлого года. Комиссар по стандартам Парламента Кэтрин Стоун рассказала, что расследование уже началось.

Сам Борис Джонсон говорил, что деньги ему предоставил спонсор правящей Консервативной партии Дэвид Росс. Однако бизнесмен эту информацию опроверг, отметив, что лишь помогал с организацией проживания.

Парламентская оппозиция предполагает, что Джонсон мог взять правительственные деньги на свои нужды. Так, заместитель главы партии лейбористов Анджела Райнер отметила, что общественность имеет право знать, кто оплатил роскошный отдых, а также чего ожидали спонсоры в обмен на такую услугу.

Кроме того, подчеркивает оппозиционная партия, кодекс депутатской этики Великобритании, который распространяется и на Бориса Джонсона, требует от членов парламента разглашать имена спонсоров.

Если Кэтрин Стоун решит, что премьер-министр страны нарушил кормы кодекса, то она вправе потребовать от него публичных извинений. Если же она сочтет нарушения слишком серьезными, то в отношении главы кабинета министров могут применить более жесткие санкции, например, лишить его части оклада.

Это уже второй скандал вокруг Бориса Джонсона за последнее время. Ранее стало известно, что Избирательная комиссия Королевства инициировала проверку источников финансирования ремонта в квартире премьера. По разным оценкам его стоимость варьируется от 80 до 300 тысяч долларов.