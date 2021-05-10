СМИ: Из сектора Газа выпущены шесть ракет в сторону Иерусалима

2021-05-10T18:25:27+03:00 2021-05-10T18:26:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2835888-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима, сообщает издание «Таймс оф Израэл».

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Запуск ракет сопровождался сиренами воздушной тревоги над Иерусалимом и центральным Израилем.

По данным израильского телевидения, в настоящий

момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из

ракет.

Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев,

собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС — бригады

«Изз ад-Дин аль-Кассам».

