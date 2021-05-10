СМИ: Из сектора Газа выпущены шесть ракет в сторону Иерусалима
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Запуск ракет сопровождался сиренами воздушной тревоги над Иерусалимом и центральным Израилем.
По данным израильского телевидения, в настоящий
момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из
ракет.
Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев,
собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.
Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС — бригады
«Изз ад-Дин аль-Кассам».