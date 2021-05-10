В Иерусалиме этим утром произошли новые беспорядки

Несколько сотен палестинцев пострадали, есть и раненые среди израильских полицейских. Силовикам позже удалось взять ситуацию под контроль.

К новым столкновениям по данным газеты Jerusalem Post привели действия радикально настроенных палестинцев. Они начали забрасывать камнями израильских полицейских на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Силовики ответили светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом, сообщает палестинское агентство ВАФА. До этого израильская полиция сосредоточила крупные силы возле мечети в Иерусалиме, а во дворах разместили снайперов. Число пострадавших постоянно увеличивалось. Представительство Красного полумесяца в Иерусалиме сообщило в итоге, что в столкновениях только этим утром были ранены более трёхсот палестинцев, многих доставили в больницу. Ранения также получили порядка десяти израильских силовиков. О целях протестующих рассказала одна из участниц акции, палестинка Фадия Баргхути. Баргхути

Новые столкновения на Храмовой горе произошли незадолго до марша израильтян, его приурочили к очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны 1967 года. В Израиле сегодня отмечают День Иерусалима. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. После полудня израильская полиция объявила, что полностью контролирует ситуацию на Храмовой горе. Расположенная на ней мечеть аль-Акса — третья по значимости святыня для мусульман. Беспорядки возле неё начались на прошлой неделе, когда тысячи людей пришли в мечеть на молитву по случаю последней пятницы священного для них месяца Рамадан. Позже протесты разгорелись в одном из районов на севере Восточного Иерусалима. К ним привело намерение властей Израиля выселить из домов несколько арабских семей. Сотни людей пострадали за эти дни. На фоне напряжённости армия еврейского государства блокировала некоторые дороги вокруг сектора Газа, пишет издание Times of Israil. Персонал больниц привели в состояние повышенной готовности в связи с возможностью нападений палестинских боевиков по всей стране.

Группировка ХАМАС потребовала от израильских властей до шести вечера вывести силы безопасности с Храмовой горы и освободить задержанных палестинцев. В случае отказа она пригрозила атаками, не уточнив деталей.