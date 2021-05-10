Чехия намерена обратиться к другим государствам за поддержкой в связи со своими действиями в отношении России

Чехия на внеочередном саммите Евросоюза в конце мая намерена обратиться к другим государствам за поддержкой в связи со своими действиями в отношении России из-за взрыва боеприпасов в Моравии в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек в статье для газеты «Право».

Ранее министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага будет требовать от Москвы в качестве компенсации не менее 48 миллионов долларов.

Чешские власти считают причастными ко взрыву российские спецслужбы, из-за этого персонами нон-грата была объявлена большая группа российских дипломатов. Москва также ответила высылкой сотрудников чешского посольства.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС сегодня на заседании в Брюсселе обсуждают, в том числе, отношения с Россией. Глава МИДа Словакии Иван Корчок считает, что диалог с Россией должен продолжаться С похожим заявлением выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.