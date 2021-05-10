Осенью у Евросоюза появится проект своей военной концепции. Он получил название «Стратегический компас»

Принять документ могут будущей весной. В Брюсселе намерены продвигать свои интересы и ценности и противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.
Самое обсуждаемое
Как мы превратили День памяти в Диснейленд с «Катюшей» и флажками за 100 руб.? Этот парень ушел на войну совсем юным. Он писал письма своей маме. Он не был писатель и поэт. Его слог не отличался высоким стилем. Он искренне писал про все, что его окружало, а рядом с ним шла смерть. И историю юноши освистали!..
Популярное за неделю
Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой» «Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…