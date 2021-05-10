СМИ США: российские хакеры причастны к кибератаке на трубопровод восточного побережья США.

Американские СМИ утверждают, что российские хакеры причастны к кибератаке на трубопровод, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США. По их данным речь идет о хакерской группировке Darkseid, которая смогла украсть около ста гигабайтов данных. Работа трубопровода до сих пор не восстановлена.

В Белом доме создана межведомственная комиссия, которая занимается вопросом предотвращения перебоев поставок горючего в стране.

Генеральный директор Агентства разведывательных технологий «Р-техно» Роман Ромачев считает, что кибератак могло не быть вовсе

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что российские хакеры, скорее всего, не связаны с атакой на трубопровод

По словам Климова, российская власть сможет дать объяснения только в случае предъявления официального обвинения и предоставления доказательств