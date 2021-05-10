Глава омского Минздрава Мураховский, которого три дня искали спасатели и волонтеры, самостоятельно выбрался из леса

Глава омского Минздрава Александр Мураховский, которого три дня искали спасатели и волонтеры, самостоятельно выбрался из леса. По данным местных интернет-изданий, чиновник отдыхал с местным бизнесменом, фирмы которого получили госконтракты на 2 миллиарда рублей.

К судьбе Мураховского, возможно, не было бы приковано такое внимание, если бы не его предыдущее место работы. Прошлым летом он был главврачом омской больницы, куда с самолета был госпитализирован Алексей Навальный. В конце года Мураховский ушел на повышение — в кресло министра регионального здравоохранения.

На фоне увольнения своего зама по больнице и смерти двух коллег, пропажа чиновника, отрицавшего отравление политика, показалась наблюдателям подозрительной. На майские праздники Мураховский уехал на охотничью базу в Большеуковский район Омской области. 7 мая его он исчез. Сначала его пытались найти знакомые. Бизнесмен Андрей Козачук рассказал изданию «Baza» о том, как потерялся чиновник.

В полицию знакомые Мураховского обратились спустя сутки. Полиция распространила ориентировку на регионального министра. Защитный костюм серого цвета, как позже признают специалисты, не способствовали скорому обнаружению. Тем временем всплывали новые подробности об исчезновении госслужащего. Участники поисковой операции говорили, что мотовездеход Мураховского врезался в березу и повис на дереве, а в окрестностях могут водиться медведи.

Несмотря на развернутую спасательную операцию – к поискам подключились полиция, Росгвардия, МЧС, волонтеры — в понедельник бывший главврач сам вышел из леса. Представитель регионального МВД Алексей Командыков объявил о завершении поисков.

За три дня глава Минздрава преодолел по лесам и болотам почти 45 километров. Мураховского осмотрели медики, помощь не понадобилась.

По сведениям издания «Тайга-инфо», бизнес отдыхавшего вместе с Мураховским предпринимателя Андрея связан с поставками лекарств. Его фирмы на протяжении нескольких лет выигрывают государственные подряды.

В омском Минздраве сообщили, что Александр Мураховский завтра выйдет на работу.