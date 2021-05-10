Медиагруппа «Комсомольская правда» объявила о продаже старейшего в России таблоида

Новым владельцем издаваемой с 1993 года «Экспресс-газеты» стал Валерий Бурцев. В публикации на сайте медиагруппы он назван крупным издателем, под контролем которого находятся десятки СМИ. Бурцев считает, что приобрел влиятельный политический еженедельник.