СМИ: В Приморье местный депутат, который обвинил губернатора в коррупции, оказался в психиатрической клинике

Андрея Ищенко туда поместили родные, — пишет издание «Новости Владивостока» со ссылкой на источник. Отмечается, что на днях его неоднократно останавливали автоинспекторы из-за отсутствия номеров на машине.

В начале мая Ищенко заявил, что действующий губернатор Олег Кожемяко якобы предлагал взятку за его отказ от участия в избирательной кампании. Глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что его однопартиец Ищенко после того, как был в шаге от победы на выборах губернатора, стал нередко вести себя неадекватно.