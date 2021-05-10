Ректор Горного университета назвал «чушью» публикацию о его связях с принцем Майклом Кентским

Владимир Литвиненко сказал об этом агентству ТАСС.

Накануне газета The Sunday Times опубликовала расследование, в котором утверждается, что двоюродный брат королевы Елизаветы Второй был готов за вознаграждение организовать встречу с представителями российских властей. Представитель принца это отрицает.

Затем, на сайте издания Daily Mail был опубликован видеоролик, на котором Литвиненко вручает принцу документ о том, что тот получил звание почетного профессора Горного университета. Издание сделало вывод, что у принца были личные связи с ректором российского вуза

