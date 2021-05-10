Президент Турции, как сообщили в его канцелярии, назвал действия Израиля в отношении палестинцев террором

Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает ТАСС. В столкновениях на днях пострадали несколько сотен палестинцев. Волнения вспыхнули из-за решения суда выселить несколько палестинских семей.