Тумусов: Соблюдение Путиным режима строгой изоляции после прививки от коронавируса является правильным решением

Если президент Владимир Путин продолжает придерживаться режима строгой изоляции после прививки от коронавируса, это является правильным решением. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«На самом деле после первой вакцинации надо получить вторую, а после второй иммунитет может появиться через 21 день. Поэтому, конечно, после вакцинации надо все равно оберегаться. И вообще все равно надо меры безопасности соблюдать. Потому что есть и повторные случаи заболевания, и может появиться какой-нибудь другой штамм, который «не признает» нашу вакцину. Хотя пока таких случаев вроде бы нет, но могут появиться. Поэтому я считаю, что Путин абсолютно правильно делает», — сказал депутат.

О том, что Владимир Путин продолжает придерживаться режима строгой изоляции, несмотря на прививку от коронавируса, сообщило издание «Проект». В Кремле публикацию пока не комментировали.