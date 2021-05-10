Ситуацию с коронавирусом в России можно назвать стабильной – вирусолог Бутенко

Ситуацию с коронавирусом в России можно назвать стабильной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Заведующий лабораторией биологии и индикации арбовирусов центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Судя по наблюдениям и по данным регистрации случаев заболевания в России, по крайней мере, последние три недели наблюдается довольно стабильная ситуация. Общая заболеваемость по стране находится в районе 8000, и по Москве достигает 2500 тысяч. В общем, можно сказать, что это носит характер плато. Это очень хорошее явление», — отметил эксперт.

По словам А.Бутенко, «этому способствует, прежде всего, нарастание иммунной прослойки среди населения в результате перенесенных заболеваний. «Вакцина, конечно, тоже участвует в этом снижении, но все-таки очень незначительный процент людей еще вакцинирован», — заключил он.