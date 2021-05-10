Командир полка имени Кадырова стал героем России

Военизированное объединение ранее упоминалось в связи с нарушением прав человека в Чечне.

О присвоении высокого звания рассказал Рамзан Кадыров, однако на сайте президента Путина упомянутый в сообщении главы республики указ почему-то не опубликован.

Героя России Замид Чалаев получил заслуженно. Его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили покончить с последней в Чечне организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым, написал Кадыров на своей странице в сети ВКонтакте.

Возглавляемый Чалаевым полк упоминался в нашумевшем материале «Новой газеты», где бывший сотрудник структуры рассказывал о внесудебных казнях на территории республики. Сайт «Радио свобода», признанный российскими властями иностранным агентом, напоминает, что Чалаев призывал считать изменниками всех правонарушителей и публично отчитывал критиковавших строительство мечети в Шали.

В марте орден «за заслуги перед отечеством» первой степени получил включенный в европейский черный список вице-премьер Чечни. Евросоюз связал Абузайда Висмурадова с преследованием геев в республике.